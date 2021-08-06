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Крищенко продолжает исполнять обязанности начальника полиции Киева, - глава МВД

Новина українською →
Киев, Пятница 06 августа 2021 13:19
Крищенко продолжает исполнять обязанности начальника полиции Киева, - глава МВД Фото: глава полиции Киева Андрей Крищенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко пока что не уволен. Он продолжает исполнять свои обязанности.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Он в полной мере исполняет свои обязанности, которые он должен исполнять", - заявил он.

При этом он не назвал причины, по котрым Крищенко отсутсвовал на координационном совещании правоохранителей в пятницу.

В свою очередь Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил РБК-Украина, что ему неизвестно об отставке Крищенко, так как это компетенция главы МВД.

"Решение об увольнении замглавы Нацполиции - начальника полиции Киева принимает министр внутренних дел... Он пишет заявление об отставке на имя министра внутренних дел, я его только могу уволить из рядов Нацполиции", - заявил он.

Клименко также не назвал причины, почему Крищенко отсутствовал на совещании правоохранителей.

Напомним, источник РБК-Украина в правоохранительных органах 5 августа сообщил, что Крищенко готовится уйти в отставку и, якобы, уже подал соответствующее заявление.

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Денис Монастырский Андрей Крищенко
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