ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Крищенко ушел в отставку: кто может занять его пост

Новина українською →
Киев, Среда 11 августа 2021 10:00
Крищенко ушел в отставку: кто может занять его пост Фото: глава полиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Сегодня официально стало известно, что глава полиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку. Сегодня решат, кто займет его должность.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Собеседник издания сообщил, что сегодня решится, кто будет выполнять обязанности начальника полиции Киева.

Он не исключает, что кандидатом на пост начальника полиции Киева может стать Иван Выговский, который сегодня возглавляет полицию Полтавской области.

Крищенко был заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До этого возглавлял Главное управление внутренних дел города Харькова.

Напомним, глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что написал заявление об отставке.

Хотя до этого глава МВД сообщил, что Крищенко продолжает исполнять обязанности начальника полиции Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Крищенко
NEWS
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну