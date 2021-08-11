ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Крищенко пішов у відставку: хто може зайняти його посаду

Новость на русском →
Київ, Середа 11 серпня 2021 10:00
Крищенко пішов у відставку: хто може зайняти його посаду Фото: голова поліції Києва Андрій Крищенко пішов у відставку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Сьогодні офіційно стало відомо, що голова поліції Києва Андрій Крищенко пішов у відставку. Сьогодні вирішать, хто займе його посаду.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Співрозмовник видання повідомив, що сьогодні вирішиться, хто буде виконувати обовязки начальника поліції Києва.

Він не виключає, що кандидатом на пост начальника поліції Києва може стати Іван Виговський, який сьогодні очолює поліцію Полтавської області.

Крищенко був заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

До цього очолював Головне управління внутрішніх справ міста Харкова.

Нагадаємо, голова поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив, що написав заяву про відставку.

Хоча до цього голова МВС повідомив, що Крищенко продовжує виконувати обов'язки начальника поліції Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Крищенко
NEWS
МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну