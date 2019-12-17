Крищенко: в стычках под Радой участвовали до 500 человек

В стычках под Верховной радой участвовали до 500 человек. Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В частности, Крищенко прокомментировал численность участников акций протестов.

"С утра было до 4 500 - все акции, которые проводились и возле Кабинета министров, и возле Верховной рады. В столкновениях принимали участие, может быть, до 500 человек", - сказал глава полиции Киева.

Он также добавил, что на месте дежурили приблизительно 2 500 человек полиции и Национальной гвардии.

Ранее Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной радой начался после того, как группа людей начала перформаторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки.

Напомним, число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек.

Также сообщалось, что в центре Киева на улице Институтской рядом с местом столкновений под Верховной радой умер мужчина.