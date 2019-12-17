Крищенко: у сутичках під Радою брали участь до 500 людей

В сутичках під Верховною радою брали участь до 500 чоловік. Про це на брифінгу розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Зокрема, Крищенко прокоментував чисельність учасників акцій протестів.

"З ранку було до 4 500 - всі акції, які проводилися і біля Кабінету міністрів, і біля Верховної ради. У зіткненнях брали участь, може, до 500 осіб", - сказав глава поліції Києва.

Він також додав, що на місці чергували приблизно 2 500 осіб поліції і Національної гвардії.

Раніше Крищенко заявив, що розгін протестувальників під Верховною радою почався після того, як група людей почала перформаторами робити отвори в асфальті для того, щоб встановити намети.

Нагадаємо, число постраждалих поліцейських в результаті зіткнень під Верховною радою досягло 17 осіб.

Також повідомлялося, що в центрі Києва на вулиці Інститутській поруч з місцем зіткнень під Верховною радою помер чоловік.