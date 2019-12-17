Крищенко назвал причину разгона протестующих под Радой

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной радой начался после того, как группа людей начала перформаторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Михаила Грушевского.

"Приблизительно в 11:00 вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция в формате диалога пыталась донести, чтобы они этого не делали и не перекрывали надолго улицу. Полиция после того, как диалога не вышло и начались провокации, применили необходимую силу… После этого две палатки были установлены, мы пытались разъяснить, что это не вопреки акции и заявкам… Ближе к 14:00 группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, было принято решение оттеснить их и палатки изъять", - заявил начальник киевской полиции.

При этом Крищенко добавил, что часть людей, которые бросали камни и палки, были задержаны, а именно 26 человек.

Напомним, число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек. Также советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что полиция не применяла силу к протестующим, пока те не начали применять перфораторы на проезжей части для того, чтобы установить палатки.

Добавим, что по состоянию на 16:00 в столице после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта по улице Михаила Грушевского.