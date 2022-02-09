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Криптовалюта наносит меньше вреда экологии, чем добыча золота, - исследователи

Автор: Сергей Пышкин

Майнинг криптовалют почти не наносит вреда экологии планеты. Объем выбросов в 2021 году составляет лишь 0,08%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CoinShares.

Доля майнинга в общем объеме промышленных выбросов за 2021 год составляет меньше, чем добыча золота.

Согласно данным аналитиков компании CoinShares, весь майнинг криптовалют привел к выбросу углерода на уровне 42 Мт, а добыча золота в мире - 140 Мт.

По словам авторов исследования, нет смысла говорить о том, что майнинг оказывает значительное влияние на мировую экологию. Противники криптовалют между тем утверждают, что криптовалюта является бичом и наносит значительный ущерб планете. Также приводились и цифры о том, что майнеры по всему миру потребляют столько же электричества, как и целые страны.

Между тем, например, печать фиатных денег по миру приводит к выбросам в размере 8 Мт, что в пять раз меньше майнинга.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что криптосеть Wormhole потеряла 320 млн долларов после атаки хакеров.

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