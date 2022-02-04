Хакеры обокрали криптосеть Wormhole на 320 млн долларов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Cointelegraph .

Что такое Wormhole?

Это платформа, которая позволяет пользователям передавать криптовалюту через различные блокчейны. Она блокирует входной токен в смартконтракте и создает обернутую версию сохраненного токена, который можно перенести в другую цепочку.

Wormhole поддерживает блокчейны:

Solana;

Avalanche;

Oasis;

Binance Smart Chain;

Ethereum;

Polygon;

Terra.

Платформа отключила свою сеть во время расследования и анализа уязвимости. Оказалось, что хакеры похитили 120 тысяч токенов Ether на блокчейне Solana. 80 тысяч были конвертированы, остальные же - проданы.

Wormhole направила сообщение хакерам с предложением вознаграждения в размере 10 млн долларов за информацию об уязвимости системы и возврате похищенных средств.