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Криптовалюта завдає менше шкоди екології, ніж видобуток золота, - дослідники

Автор: Сергій Пишкін

Майнінг криптовалют майже не завдає шкоди екології планети. Обсяг викидів у 2021 році становить лише 0,08%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CoinShares.

Частка майнінгу у загальному обсязі промислових викидів за 2021 рік становить менше, ніж видобування золота.

Згідно з даними аналітиків компанії CoinShares, весь майнінг криптовалют призвів до викиду вуглецю на рівні 42 Мт, а видобуток золота у світі - 140 Мт.

За словами авторів дослідження, немає сенсу говорити про те, що майнінг має значний вплив на світову екологію. Противники криптовалют тим часом стверджують, що криптовалюта є бичем та завдає значної шкоди планеті. Також наводились й цифри про те, що майнери по всьому світу споживають стільки ж електрики, як і цілі країни.

Тим часом, наприклад, друк фіатних грошей по світу призводить до викидів у розмірі 8 Мт, що вп’ятеро менше за майнінг.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що криптомережа Wormhole втратила 320 млн доларів після атаки хакерів.

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