Криптовалюта завдає менше шкоди екології, ніж видобуток золота, - дослідники

Частка майнінгу у загальному обсязі промислових викидів за 2021 рік становить менше, ніж видобування золота.

Згідно з даними аналітиків компанії CoinShares, весь майнінг криптовалют призвів до викиду вуглецю на рівні 42 Мт, а видобуток золота у світі - 140 Мт.

За словами авторів дослідження, немає сенсу говорити про те, що майнінг має значний вплив на світову екологію. Противники криптовалют тим часом стверджують, що криптовалюта є бичем та завдає значної шкоди планеті. Також наводились й цифри про те, що майнери по всьому світу споживають стільки ж електрики, як і цілі країни.

Тим часом, наприклад, друк фіатних грошей по світу призводить до викидів у розмірі 8 Мт, що вп’ятеро менше за майнінг.