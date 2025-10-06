Криптовалюта і сусідня країна. FT з'ясувало, як Росія обійшла санкції США

Видання пише, що "стейблкоін" A7A5, що лежить в основі транскордонних платежів РФ, був швидко знищений і відтворений. Це дозволило позбутися зв'язків з криптовалютною біржею Garantex, яка потрапила під санкції США.

A7A5 є частиною A7 - системи транскордонних платежів, створеної як альтернатива фінансовій системі під керівництвом США. Російські кредитори були відрізані від неї після повномасштабного вторгнення в Україну.

У серпні Вашингтон додав до санкційного списку біржу Grinex, яку вважають наступником Garantex. Вона базується в Киргизстані.

Згідно з аналізом FT, адміністратори A7A5 видалили вміст двох гаманців, пов'язаних з Grinex, на яких знаходилося загалом 33,8 млрд токенів на 405 млн доларів. Це становить понад 80% від загальної кількості A7A5 в обігу.

Баланси рахунків гаманців були обнулені, проте незабаром після цього токени на таку ж суму були створені в новому гаманці TNpJj. З серпня він брав участь у транзакціях на суму 6,1 млрд доларів.

Фактично відбулося перенесення коштів і їхнє "відбілювання". На відміну від звичайного переказу, цей метод розриває зв'язок між токенами, на які були накладені санкції, і новоствореними.

Наразі транзакції відбуваються у робочі години - токени можна купити навіть за готівку в московському офісі Grinex, у вежі "Федерація". Формально A7A5 зареєстрована в Киргизстані, який РФ вважає "дружньою юрисдикцією".

Всередині РФ A7A5 офіційно визнано "цифровим фінансовим активом", що дозволяє використовувати його для міжнародних розрахунків.

Контроль за системою здійснює державний Промсвязьбанк, який фінансує оборонний сектор країни-агресорки і володіє майже половиною мережі A7. За 10 місяців через систему A7 пройшло понад 86 млрд доларів.