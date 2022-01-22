Криптовалюта в Google Pay и рекордная сделка Microsoft. Главное из мира технологий

В платежной системе Google Pay появится поддержка криптовалютных карт, что существенно упростит расчетные операции для владельцев цифровой валюты. Microsoft готовит рекордную сделку, а Китай запускает свой спутниковый интернет.

Windows 11 получит альтернативный способ набора текста

В новой тестовой сборке Windows 11 появилась интересная функция. С ее помощью можно набирать текст голосом с высокой точностью, причем система будет распознавать не только слова, но и отдельные элементы виртуальной клавиатуры.

Новая функция основана на технологии преобразования речи в текст, но при этом умеет быстро вводить отдельные символы. Для этого нужно назвать нужную клавишу, чтобы получить конкретную букву, знак препинания или смайлик.

Когда нововведение доберется до стабильных версий ОС, пока не ивестно.

Google Pay будет поддерживать криптовалютные карты

Компания Google работает над расширением возможностей своей платежной системы. Ожидается, что в ближайшее время Google Pay будет поддерживать криптовалютные карты.

Отметим, на сегодня криптовалюту можно держать на виртуальных картах, но из-за небольшого количества принимающих цифровые токены продавцов пока проблематично ими расплачиваться.

Кроме того, Google планирует создать "комплексный цифровой кошелек", который будет поддерживать цифровые билеты на мероприятия, авиабилеты и паспорта вакцинаций.

Microsoft покупает Activision Blizzard почти за 69 млрд долларов

Американский техногигант Microsoft объявил о покупке одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 млрд - это рекорд в игровой индустрии.

Отметим, линейка игр Activision Blizzard включает популярные франшизы Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone. В Microsoft надеются, что сделка ускорит рост его игрового бизнеса на мобильных устройствах, ПК, консолях, а также предоставит основу для игр в метавселенной.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году Microsoft (заканчивается в июне 2023 года).

Первый туристический полет Crew Dragon перенесли

Первый полет корабля Crew Dragon (SpaceX) с туристами перенесли на месяц. Ожидается, что старт к международной космической станции будет осуществлен 31 марта, а не 28 февраля.

Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. Ранее стало известно, что в экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Стоимость восьмидневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов. Полеты с космическими туристами по программе Axiom в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Спутниковый интернет от Китая

Китай начал строительство спутниковой 5G-сети, которая может стать конкурентом для Starlink Илона Маска. Развертыванием глобальной спутниковой сети займется компания GalaxySpace.

Предполагается, что скорость интернета будет в пять раз выше, чем та, которую сегодня обеспечивает Starlink. Разработчики рассчитывают на то, что высокая скорость позволит ограничиться меньшим количеством спутников в космосе.

По планам сеть GalaxySpace будет насчитывать почти 1000 спутников. Это в десятки раз меньше чем у Starlink.

Китайский автопроизводитель покупает Meizu

Китайский автопроизводитель Geely, который владеет брендом Volvo, намерен наладить выпуск собственных смартфонов. При этом решено не вести разработку с нуля, а выкупить известную компанию Meizu.

Отметим, в недалеком прошлом Meizu была одним из ведущих производителей смартфонов, но на сегодня она находится в плачевном финансовом состоянии и продает менее 1 млн смартфонов в год.

Как пишут китайские СМИ, автопроизводитель уже нанял бывших топ-менеджеров из OPPO, Xiaomi и ZTE, а также инвестировал в разработку смартфонов 1,5 млрд долларов. Выход первого фирменного смартфона Geely ожидается в 2023 году.