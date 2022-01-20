НБУ оценил попытку правительства административно сдержать цены в Украине

Решение Кабинета министров ограничить торговую наценку на ряд продовольственных товаров существенно не повлияет на инфляцию. Кроме того, НБУ отдает предпочтение рыночным, а не административным мерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как отметил Николайчук, НБУ не дает оценку действиям правительства, а только оценивает влияние его решений.

По его словам, влияние госрегулирования на инфляционные процессы будет "довольно ограниченным вследствие того, что текущий инфляционный всплеск вызван ростом себестоимости продукции, а не расширением потребительского спроса, который обычно приводит к расширению наценки, собственно на регулирование которой нацелены последние решения правительства".

Николайчук напомнил о том, что НБУ последовательно выступает за рыночные методы управления инфляционными процессами.