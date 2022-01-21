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Хотят бросить вызов Starlink: Китай планирует построить спутниковую 5G сеть

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 17:33
Хотят бросить вызов Starlink: Китай планирует построить спутниковую 5G сеть Фото: Китай планирует построить спутниковую 5G сеть (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай начал строительство спутниковой 5G-сети, которая может стать серьезным конкурентом для Starlink Илона Маска. К космодрому была направлена первая партия спутников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Развертыванием глобальной спутниковой сети займется компания GalaxySpace.

Отмечается, что скорость обмена будет в пять раз выше, чем та, которую сегодня обеспечивает сеть Илона Маска Starlink.

В то же время разработчики рассчитывают на то, что высокая скорость и низкие задержки позволят ограничиться меньшим количеством спутников в космосе и обеспечат Китаю конкурентное преимущество.

Сеть GalaxySpace будет насчитывать почти 1000 спутников, что в десятки раз меньше чем у Starlink.

Напомним, 28 декабря Китай пожаловался США и ООН на проект Starlink Илона Маска, который якобы угрожает безопасности тайконавтов. Также американского предпринимателя обвинили и в том, что он устанавливает новые правила для космической коммерции.

Илон Маск, со своей стороны, отметил, что космос достаточно велик, а места вокруг орбиты хватит всем.

"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные. Это не та ситуация, когда мы каким-то образом эффективно блокируем других", - заявил Маск.

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