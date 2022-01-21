Хотят бросить вызов Starlink: Китай планирует построить спутниковую 5G сеть
Китай начал строительство спутниковой 5G-сети, которая может стать серьезным конкурентом для Starlink Илона Маска. К космодрому была направлена первая партия спутников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Развертыванием глобальной спутниковой сети займется компания GalaxySpace.
Отмечается, что скорость обмена будет в пять раз выше, чем та, которую сегодня обеспечивает сеть Илона Маска Starlink.
В то же время разработчики рассчитывают на то, что высокая скорость и низкие задержки позволят ограничиться меньшим количеством спутников в космосе и обеспечат Китаю конкурентное преимущество.
Сеть GalaxySpace будет насчитывать почти 1000 спутников, что в десятки раз меньше чем у Starlink.
Напомним, 28 декабря Китай пожаловался США и ООН на проект Starlink Илона Маска, который якобы угрожает безопасности тайконавтов. Также американского предпринимателя обвинили и в том, что он устанавливает новые правила для космической коммерции.
Илон Маск, со своей стороны, отметил, что космос достаточно велик, а места вокруг орбиты хватит всем.
"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные. Это не та ситуация, когда мы каким-то образом эффективно блокируем других", - заявил Маск.