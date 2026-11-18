Яку криптовалюту потрібно декларувати

Обов'язок декларувати криптовалюту передбачає закон України "Про запобігання корупції". Це стосується віртуальних активів, які належать чиновнику або членам його сім'ї на праві власності станом на останній день звітного періоду.

Відомості про криптовалюту потрібно вносити до розділу 10 "Нематеріальні активи".

Під час заповнення декларації необхідно:

обрати назву криптовалюти із запропонованого переліку;

якщо потрібної назви немає, вибрати пункт "Інше" та вказати повну й скорочену назву активу;

зазначити точну кількість токенів або коїнів станом на кінець звітного періоду. Заокруглювати її не можна.

Для підтвердження кількості криптовалюти та історії операцій рекомендують зберігати звіти з криптовалютних бірж або фіксувати стан особистого електронного гаманця.

Як оцінити криптовалюту

Окремо декларантам потрібно вказати дату набуття та вартість активу.

Якщо певний вид криптовалюти купували кількома операціями в різні дати, у відповідному полі зазначають дату останньої трансакції з придбання цього активу.

Вартість криптовалюти в декларації вказують у гривнях. Її визначають за фактичними витратами на придбання активу шляхом переказу коштів із банківського рахунку.

Коли продаж крипти стає доходом

Операції з криптовалютою також можуть відображатися в інших розділах декларації.

Зокрема, гроші, отримані від продажу криптовалюти, вважаються доходом. Їх потрібно зазначати в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки".

Крім того, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" потрібно вказувати разові витрати на придбання криптовалюти, якщо вони перевищують 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня звітного року.

Детальніше про порядок декларування криптовалюти, визначення її вартості та дати набуття можна прочитати в роз'ясненні НАЗК.