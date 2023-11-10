Криптобіржа Binance запровадить додаткові обмеження проти РФ

"Слідуючи рішенню про відхід з Росії та продажу бізнесу компанії CommEX, Binance припинить підтримку фіатних депозитів у російських рублях 15 листопада 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виведення російських рублів буде доступне до 31 січня 2024 року.

У компанії повідомили, що користувачі, які мають фіатний баланс у російських рублях, можуть переказувати свої кошти на платформу CommEX.

Відхід Binance з російського ринку

У серпні The Wall Street Journal написало, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance розглядає можливість повного виходу з Російської Федерації.

А вже наприкінці вересня Binance заявила про остаточний вихід з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.