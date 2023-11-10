RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Криптобиржа Binance введет дополнительные ограничения против РФ

Архивное фото: Binance введет дополнительные ограничения против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance решила ввести дополнительные ограничения против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Следуя решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 года. 

В компании сообщили, что пользователи, которые имеют фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX.

Уход Binance с российского рынка

В августе The Wall Street Journal написало, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность полного выхода из Российской Федерации.

А уже в конце сентября Binance заявила об окончательном выходе с рынка России. Заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса на бирже CommEX.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурс рубля