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Binance розглядає можливість повного виходу з РФ, - WSJ

Вівторок 29 серпня 2023 06:15
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Binance розглядає можливість повного виходу з РФ, - WSJ Фото: Binance може повністю вийти з РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Найбільша в світі криптовалютна біржа Binance розглядає можливість повного виходу із Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що компанія переоцінює свій бізнес у Росії, що включає можливість повного виходу з колись важливого ринку.

"Усі варіанти розглядаються, включаючи повний вихід", - сказав представник Binance.

Також, за даними видання найбільша у світі криптобіржа допомагає росіянам виводити гроші за кордон попри заяви, зокрема, щодо дотримання західних санкцій. Пізніше Binance обмежила однорангову торгівлю за участю російських банків

Діяльність Binance в Росії

Міністерство юстиції Сполучених Штатів розслідує причетність Binance до допомоги в обході росіянам санкцій США. Передбачається, що найбільша у світі біржа криптовалют допомагала переказувати громадянам РФ гроші.

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криптоіндустрія Російська Федерація
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