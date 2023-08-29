Binance розглядає можливість повного виходу з РФ, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що компанія переоцінює свій бізнес у Росії, що включає можливість повного виходу з колись важливого ринку.

"Усі варіанти розглядаються, включаючи повний вихід", - сказав представник Binance.

Також, за даними видання найбільша у світі криптобіржа допомагає росіянам виводити гроші за кордон попри заяви, зокрема, щодо дотримання західних санкцій. Пізніше Binance обмежила однорангову торгівлю за участю російських банків

Діяльність Binance в Росії

Міністерство юстиції Сполучених Штатів розслідує причетність Binance до допомоги в обході росіянам санкцій США. Передбачається, що найбільша у світі біржа криптовалют допомагала переказувати громадянам РФ гроші.