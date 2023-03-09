Криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати долари та євро через P2P

Криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати й продавати долари, а також євро через свій p2p-сервіс. Рішення було прийнято в рамках десятого пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Також зазначається, що біржа заборонила громадянам ЄС купувати й продавати рубля

"Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть вибирати інші доступні фіатні валюти", - зазначив представник біржі та додав, що росіяни й надалі можуть використовувати рублі на криптомайданчику.

P2P-сервіси росіяни активно використовують в якості інструменту для переказу грошей за кордон після ускладнення SWIFT-переказів. Завдяки таким сервісам можна переказати гроші з одного "гаманця" на інший або ж купити криптовалюту.