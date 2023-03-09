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Криптобиржа Binance запретила россиянам покупать доллары и евро через P2P

Фото: криптобиржа Binance запретила россиянам покупать доллары и евро через P2P (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Криптобиржа Binance запретила россиянам покупать и продавать доллары, а также евро через p2p-сервис. Решение было принято в рамках десятого пакета санкций ЕС против России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Также отмечается, что биржа запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли

"Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты", - отметил представитель биржи и добавил, что россияне и дальше могут использовать рубли на криптомплощадке.

P2P-сервисы россияне активно используют в качестве инструмента для перевода денег за границу после усложнения SWIFT-переводов. Благодаря таким сервисам можно перевести деньги с одного "кошелька" на другой или же купить криптовалюту.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский Союз недавно ввел в действие десятый пакет санкций против России.

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