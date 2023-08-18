В Криму жаліються на хакерську атаку, отримують повідомлення про повітряну тривогу

"На кримські номери телефонів надходять повідомлення, нібито, від оперативного штабу і МНС про повітряну тривогу на Кримському мосту", - пише радника російського глави Криму Олега Крючкова.

У звичній для росіян манері, в усьому винні українці.

Удари по Кримському мосту

Російська Федерація побудувала Керченський міст після окупації Криму у 2014 році. Після цього країна-терорист почала використовувати конструкцію для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи на мосту пролунали вже в жовтні 2022 року. Як відзначив голова СБУ Василь Малюк, це була спецоперація його підлеглих. Зокрема вони повторились вже 17 липня внаслідок атаки надводних дронів. Під час останнього удару було зруйновано два прольоти.