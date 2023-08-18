В Крыму жалуются на хакерскую атаку, получают сообщения о воздушной тревоге

"На крымские номера телефонов поступают сообщения, якобы, от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту", - пишет советника российского главы Крыма Олега Крючкова.

В привычной для россиян манере, во всем виноваты украинцы.

Удары по Крымскому мосту

Российская Федерация построила Керченский мост после оккупации Крыма в 2014 году. После этого страна-террорист начала использовать конструкцию для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы на мосту прогремели уже в октябре 2022 года. Как отметил глава СБУ Василий Малюк, это была спецоперация его подчиненных. В частности, они повторились уже 17 июля в результате атаки надводных дронов. Во время последнего удара были разрушены два пролета.