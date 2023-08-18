ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Криму жаліються на хакерську атаку, отримують повідомлення про повітряну тривогу

Новость на русском →
П'ятниця 18 серпня 2023 13:24
В Криму жаліються на хакерську атаку, отримують повідомлення про повітряну тривогу Фото: в Криму жаліються на хакерську атаку, отримали повідомлення про повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму жаліються на нібито хакерську атаку. Місцеві почали отримувати повідомлення від МНС про повітряну тривогу на Керченському мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови окупаційної адміністрації Криму Олега Крючкова.

"На кримські номери телефонів надходять повідомлення, нібито, від оперативного штабу і МНС про повітряну тривогу на Кримському мосту", - пише радника російського глави Криму Олега Крючкова.

У звичній для росіян манері, в усьому винні українці.

Удари по Кримському мосту

Російська Федерація побудувала Керченський міст після окупації Криму у 2014 році. Після цього країна-терорист почала використовувати конструкцію для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи на мосту пролунали вже в жовтні 2022 року. Як відзначив голова СБУ Василь Малюк, це була спецоперація його підлеглих. Зокрема вони повторились вже 17 липня внаслідок атаки надводних дронів. Під час останнього удару було зруйновано два прольоти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крым Війна в Україні
NEWS
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні