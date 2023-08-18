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В Крыму жалуются на хакерскую атаку, получают сообщения о воздушной тревоге

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Пятница 18 августа 2023 13:24
В Крыму жалуются на хакерскую атаку, получают сообщения о воздушной тревоге Фото: в Крыму жалуются на хакерскую атаку, получили сообщение о воздушной тревоге (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Крыму жалуются на якобы хакерскую атаку. Местные начали получать сообщения от МЧС о воздушной тревоге на Керченском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы оккупационной администрации Крыма Олега Крючкова.

"На крымские номера телефонов поступают сообщения, якобы, от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту", - пишет советника российского главы Крыма Олега Крючкова.

В привычной для россиян манере, во всем виноваты украинцы.

Удары по Крымскому мосту

Российская Федерация построила Керченский мост после оккупации Крыма в 2014 году. После этого страна-террорист начала использовать конструкцию для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы на мосту прогремели уже в октябре 2022 года. Как отметил глава СБУ Василий Малюк, это была спецоперация его подчиненных. В частности, они повторились уже 17 июля в результате атаки надводных дронов. Во время последнего удара были разрушены два пролета.

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