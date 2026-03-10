У Криму загрожує звільнення командуванню ППО РФ Севастополя через великі втрати, - "АТЕШ"

"Через накопичені втрати в підрозділах ППО Криму до Севастополя направлено перевірочну комісію з Москви. За даними агентів "АТЕШ", розглядається питання про зміну командного складу 31-ї дивізії ППО", - ідеться в публікації.

Партизани зазначили, що Севастопольська дивізія входить до складу 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу. Вона відповідає за прикриття повітряного простору над півостровом, включно з районами Севастополя і Джанкоя. Для цього окупанти застосовують комплекси С-400 "Тріумф".

"Значні втрати засобів ППО останнім часом призвели до відчутного ослаблення захисту Херсонської області та Криму. Москва, судячи з усього, це визнає", - додали в "АТЕШ".