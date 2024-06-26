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В Крыму зафиксировали пожар на мысе Чауда: оттуда оккупанты запускают "Шахеды"

Крым, Среда 26 июня 2024 13:02
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В Крыму зафиксировали пожар на мысе Чауда: оттуда оккупанты запускают "Шахеды" Фото: на мысе Чауда в Крыму произошел пожар (t.me/krymrealii)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму произошел пожар на мысе Чауда на юге Феодосийского залива. Оттуда российские оккупанты запускают дроны-камикадзе по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Издание со ссылкой на очевидцев вечером 25 июня сообщило о пожаре в районе мыса Чауда. Там наблюдалось сильное задымление.

Что стало причиной пожара - неизвестно. Однако издание также опубликовало спутниковый снимок, подтверждающий пожар.

Место пусков "Шахедов"

СМИ сообщают, что у мыса Чауда в Крыму расположены несколько военных объектов России. В частности, рядом находится полигон оккупационных войск. В конце 1980-х годов его закрыли, но в 2016 году россияне возобновили работу полигона.

Украинские военные отмечают, что россияне используют мыс Чауда как одно из мест для запуска "Шахедов" по Украине.

В Крыму зафиксировали пожар на мысе Чауда: оттуда оккупанты запускают &quot;Шахеды&quot;

скриншот google.com/maps

Ранее британская разведка отмечала, что у России есть не менее пяти направлений для пусков дронов-камикадзе. Это оккупированный Крым, а также Краснодарский край, Курская и Белгородская области.

По мнению британских разведчиков, мест пусков "Шахедов" может стать больше.

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