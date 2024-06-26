В Крыму зафиксировали пожар на мысе Чауда: оттуда оккупанты запускают "Шахеды"
В Крыму произошел пожар на мысе Чауда на юге Феодосийского залива. Оттуда российские оккупанты запускают дроны-камикадзе по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
Издание со ссылкой на очевидцев вечером 25 июня сообщило о пожаре в районе мыса Чауда. Там наблюдалось сильное задымление.
Что стало причиной пожара - неизвестно. Однако издание также опубликовало спутниковый снимок, подтверждающий пожар.
Место пусков "Шахедов"
СМИ сообщают, что у мыса Чауда в Крыму расположены несколько военных объектов России. В частности, рядом находится полигон оккупационных войск. В конце 1980-х годов его закрыли, но в 2016 году россияне возобновили работу полигона.
Украинские военные отмечают, что россияне используют мыс Чауда как одно из мест для запуска "Шахедов" по Украине.
скриншот google.com/maps
Ранее британская разведка отмечала, что у России есть не менее пяти направлений для пусков дронов-камикадзе. Это оккупированный Крым, а также Краснодарский край, Курская и Белгородская области.
По мнению британских разведчиков, мест пусков "Шахедов" может стать больше.
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