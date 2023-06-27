У Криму з’явилася нова база забезпечення армії РФ (супутниковий знімок)
На території села Широке поблизу Сімферополя з'явилася нова база забезпечення російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свобода "Схеми".
На супутниковому знімку Planet Labs можна побачити, що на території бази розташовані казарми та сотні вантажівок, позашляховиків і автоцистерн, які перевозять паливо.
На думку військових експертів, це може свідчити про збільшення присутності армії РФ у тимчасово окупованому Криму.
Окрім того, "Схемам" вдалось ідентифікувати підрозділ, який розташувався у Широкому. Це - 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОБМТЗ), місце дислокації військової частини - місто Уссурійськ (Далекий Схід РФ).
Відповідно до знімка з супутника за 23 червня, нова база розташовується у двох місцях на території села Широке, що у 25 кілометрах на північ від Сімферополя у тимчасово окупованому Криму.
Фото: нова база забезпечення військових РФ у Криму ("Схеми")
За допомогою військового експерта Михайла Жирохова, журналісти змогли ідентифікувати техніку на території бази - переважно це військові вантажівки, автоцистерни та позашляховики. Також на знімку помітні об’єкти, які, можуть слугувати казармами для російських військових.
Згідно зі знімком, розгортання бази в цьому місці розпочалось ще у березні 2023 року. Раніше там було фермерське господарство.
Десятки вантажівок та автоцистерн, які перевозять пальне, супутник зафіксував і на другій ділянці села Широке. Раніше, ще у 2022 році, на цій території також була техніка, але в меншій кількості й не військова.
До того ж поруч із новою базою у Широкому знаходиться залізнична станція, а в селищі Гвардійське, що також неподалік - розташований аеродром, де розміщені бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25, яким РФ обстрілює Україну.
Ситуація в Криму
На початку червня 2023 року стало відомо, що окупанти готуються до так званої "евакуації" населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму у зв'язку з контрнаступом ЗСУ.
Також на півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму.
Крім того, днями стало відомо, що Росія посилює контроль проїзду громадян по Керченському мосту до окупованого Криму.
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