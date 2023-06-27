В Крыму появилась новая база обеспечения армии РФ (спутниковый снимок)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы" .

На спутниковом снимке Planet Labs можно увидеть, что на территории базы расположены казармы и сотни грузовиков, внедорожников и перевозящих топливо автоцистерн.

По мнению военных экспертов, это может свидетельствовать об увеличении присутствия армии РФ во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, "Схемам" удалось идентифицировать подразделение, расположенное в Широком. Это - 101 отдельная бригада материально-технического обеспечения (ОБМТЗ), место дислокации воинской части - город Уссурийск (Дальний Восток РФ).

Согласно снимку со спутника за 23 июня, новая база располагается в двух местах на территории села Широкое, что в 25 километрах севернее Симферополя во временно оккупированном Крыму.

Фото: новая база обеспечения военных РФ в Крыму ("Схемы")

С помощью военного эксперта Михаила Жирохова журналисты смогли идентифицировать технику на территории базы - преимущественно это военные грузовики, автоцистерны и внедорожники. Также на снимке видны объекты, которые могут служить казармами для российских военных.

Согласно снимку, развертывание базы в этом месте началось еще в марте 2023 года. Раньше там было фермерское хозяйство.

Десятки грузовиков и автоцистерн, перевозящих горючее, спутник зафиксировал и на втором участке села Широкое. Ранее, еще в 2022 году, на этой территории тоже была техника, но в меньшем количестве и не военная.

К тому же рядом с новой базой в Широком находится железнодорожная станция, а в поселке Гвардейское, также неподалеку - расположен аэродром, где размещены бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25, которым РФ обстреливает Украину.

Ситуация в Крыму

В начале июня 2023 года стало известно, что оккупанты готовятся к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма в связи с контрнаступлением ВСУ.

Также на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.

Кроме того, на днях стало известно, что Россия ужесточает контроль проезда граждан по Керченскому мосту в оккупированный Крым.