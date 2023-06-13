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В окупованому Криму росіяни посилили контроль проїзду по Керченському мосту

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Вівторок 13 червня 2023 16:53
В окупованому Криму росіяни посилили контроль проїзду по Керченському мосту Фото: Керченський (Кримський) міст (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія посилює контроль проїзду громадян по Керченському пості до окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram.

За його словами, такий контроль пов'язаний зі збільшенням діяльності українського підпілля на півострові. Це стало причиною того, що противник посилив заходи безпеки на пунктах в'їзду на незаконно збудований Керченський міст.

Там окупанти проводять більш ретельні перевірки особистих документів, транспортних засобів та документів на них.

"Як зазначає центр нацспротиву зазвичай окупанти перевіряють історію браузера та на підписки телеграм й вайбер каналів. Також окупантів цікавить чи встановлений на телефоні VPN аби обходити блокування українських сайтів", - пише Назаров.

Ситуація у Криму

На початку червня 2023 року стало відомо, що окупанти готуються до так званої "евакуації" населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. Також на півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму.

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