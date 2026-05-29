UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Криму ввели ліміт на продаж бензину

23:41 29.05.2026 Пт
1 хв
Скільки літрів бензину на день зможуть купувати кримчани?
aimg Едуард Ткач
Фото: кримчан закликали заправляти автомобілі як зазвичай (Getty Images)

У тимчасово окупованому Криму почнуть діяти обмеження на купівлю бензину. Зміни набудуть чинності в суботу, 30 травня.

Про це заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Telegram.

Читайте також: Волгоградський НПЗ зупинив роботу, під Ярославлем горять гігантські резервуари

"Ухвалено рішення про обмеження з 9:00 30 травня обсягу продажу бензину марки АІ-95 - не більше 20 літрів в одні руки один раз на добу", - написав він.

Також Аксьонов закликав кримчан не купувати бензин про запас і заправляти транспортні засоби у звичайному режимі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримБензин