У Криму вдруге за день лунають вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА на аеродром "Кача"

У тимчасово окупованому Криму ввечері понеділка, 22 вересня, знову лунали вибухи. Росіяни заявили про атаку на аеродром "Кача".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" і "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
Приблизно о 20:50 за місцевим часом російська влада оголосила про тривогу на півострові. Як заявив Развожаєв, у Криму працює російська ППО - вже нібито знищено дві повітряні цілі.
Водночас, моніторинговий канал "Кримський вітер" заявив, що у Криму було атаковано аеродром "Кача".
Варто зауважити, що українські партизани з руху "АТЕШ" близько двох місяців тому провели розвідку на території аеродрому "Кача" в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.
Аеродром "Кача" - військовий аеродром поблизу Севастополя в окупованому Криму, що має стратегічне значення для російських військ. Він використовується як база морської авіації Чорноморського флоту РФ та для розміщення безпілотних літальних апаратів, вертольотів і літаків.
"Кача" регулярно стає однією з цілей для ударів Збройних сил України через її роль у забезпеченні російських операцій у Чорному морі та на південному фронті.
У ніч на 2 травня окупований Крим масовано атакували ударні безпілотники. У районі військових аеродромів чути вибухи, активно працювала ППО і зафіксовано пожежі.
Також сьогодні у Криму вже оголошувалась тривога - росіяни заявили про небезпеку для Севастополя. Місцеві ЗМІ почали писати, що місто перебуває під атакою невідомих безпілотників.
А вчора пізно ввечері у тимчасово окупованому пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". За даними ЗМІ, даний об'єкт може бути пов'язаний із Федеральною службою безпеки.