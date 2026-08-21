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У Криму цілу ніч лунали вибухи, частина півострова без світла

09:36 21.08.2026 Пт
2 хв
Що ще відомо про масовану атаку дронів на Крим?
aimg Олена Чупровська
Фото: дрони масовано атакували Крим цієї ночі (Getty Images)

Уночі 21 серпня над окупованим Кримом пролунала серія вибухів, а частина міст залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" та повідомлення місцевої "влади".

Вибухи в Сімферополі та Севастополі

Найбільше вибухів підписники каналу нарахували в районі Сімферополя. За короткий проміжок часу там пролунало понад 15 вибухів поспіль.

Яскраві спалахи фіксували в районі Таврійської ТЕС. Очевидці також повідомляли про реактивні дрони, які пролітали над Сімферополем у бік електростанції.

Вибухи і стрілянина по повітряних цілях тривали в різних частинах півострова майже до самого ранку.

Пдії розвивались так:

  • 01:16 - у Сімферополі нарахували понад 15 вибухів за 20 хвилин
  • 01:32 - серія вибухів у Сімферопольському районі
  • 01:58 - яскраві спалахи в районі Таврійської ТЕС, вибухи і стрілянина
  • 02:04 - дрони летіли над Сімферополем у бік Таврійської ТЕС
  • 02:45 - вибух у селищі Радянське
  • 03:05 - дрони пролетіли над Вілиним у східному напрямку
  • 03:11 - вибух у Сімферополі
  • 03:25 - мобільна вогнева група стріляла по дронах в Алушті
  • 04:50 - вибух у Севастополі, за дві хвилини оголосили тривогу.

Після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі півострова без світла залишився ряд населених пунктів Криму, повідомляє "Кримэнергоінформ".

Так звана "влада Криму" ситуацію поки не коментує.

Що передувало атаці на Крим

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня українські військово-морські сили атакували стартові позиції дефіцитного берегового ракетного комплексу "Бастіон" у районі Резервного.

З цього комплексу росіяни запускають ракети "Онікс" та "Циркон" по території України.

Тим часом уже 20 серпня Крим переживав подібний блекаут: після нічних вибухів у Севастополі без світла залишились Севастополь, Сімферополь та Джанкой, а причетним до удару себе назвав партизанський рух "Атеш".

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