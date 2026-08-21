У Криму цілу ніч лунали вибухи, частина півострова без світла

Уночі 21 серпня над окупованим Кримом пролунала серія вибухів, а частина міст залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" та повідомлення місцевої "влади".
Найбільше вибухів підписники каналу нарахували в районі Сімферополя. За короткий проміжок часу там пролунало понад 15 вибухів поспіль.
Яскраві спалахи фіксували в районі Таврійської ТЕС. Очевидці також повідомляли про реактивні дрони, які пролітали над Сімферополем у бік електростанції.
Вибухи і стрілянина по повітряних цілях тривали в різних частинах півострова майже до самого ранку.
Пдії розвивались так:
Після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі півострова без світла залишився ряд населених пунктів Криму, повідомляє "Кримэнергоінформ".
Так звана "влада Криму" ситуацію поки не коментує.
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня українські військово-морські сили атакували стартові позиції дефіцитного берегового ракетного комплексу "Бастіон" у районі Резервного.
З цього комплексу росіяни запускають ракети "Онікс" та "Циркон" по території України.
Тим часом уже 20 серпня Крим переживав подібний блекаут: після нічних вибухів у Севастополі без світла залишились Севастополь, Сімферополь та Джанкой, а причетним до удару себе назвав партизанський рух "Атеш".