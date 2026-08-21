В Крыму всю ночь раздавались взрывы, часть полуострова без света

Ночью 21 августа над оккупированным Крымом раздалась серия взрывов, а часть городов осталась без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" и сообщения местных "властей".
Больше всего взрывов подписчики канала насчитали в районе Симферополя. За короткий промежуток времени там раздалось более 15 взрывов подряд.
Яркие вспышки фиксировали в районе Таврической ТЭС. Очевидцы также сообщали о реактивных дронах, пролетавших над Симферополем в сторону электростанции.
Взрывы и стрельба по воздушным целям продолжались в разных частях полуострова почти до самого утра.
Действия развивались так:
После массированных ударов по энергетической инфраструктуре полуострова без света остался ряд населённых пунктов Крыма, сообщает "Крымэнергоинформ".
Так называемая "власть Крыма" ситуацию пока не комментирует.
Напомним, в ночь на 16 августа украинские военно-морские силы атаковали стартовые позиции дефицитного берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Резервного.
С этого комплекса россияне запускают ракеты "Оникс" и "Циркон" по территории Украины.
Между тем, уже 20 августа Крым переживал подобный блекаут: после ночных взрывов в Севастополе без света остались Севастополь, Симферополь и Джанкой, а причастным к удару себя назвал партизанское движение "Атеш".