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У Криму по телеканалах показали відео Міноборони України про контрнаступ

Фото: у Криму взламали трансляцію низки кабельних каналів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Криму взламали трансляцію низки кабельних каналів. Замість звичних програм в ефірі показали відео Міністерства оборони України про контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Зламана трансляція низки кримських кабельних операторів. Триває відключення сигналу", - повідомляють російські Telegram-канали.

Хакери замість звичних шоу та фільмів почали трансляцію відео Міноборони, тож тепер кримчани знають, що плани люблять тишу.

Відео Міноборони

Сьогодні в Міністерстві оборони повідомили, що оголошення про початок контрнаступальних дій наших воїнів на фронті не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тим часом за словами президента Володимира Зеленського, наші воїни вже готові до контрнаступальних дій.

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