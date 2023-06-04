В Крыму по телеканалам показали видео Минобороны Украины о контрнаступлении

"Сломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Продолжается отключение сигнала", - сообщают российские Telegram-каналы.

Хакеры вместо привычных шоу и фильмов начали трансляцию видео Минобороны, и теперь крымчане знают, что планы любят тишину.

Видео Минобороны

Сегодня в Министерстве обороны сообщили, что объявления о начале контрнаступательных действий наших воинов на фронте не последует.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Между тем, по словам президента Владимира Зеленского, наши воины уже готовы к контрнаступательным действиям.

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