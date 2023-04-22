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В Криму "суд" виніс вирок 21-річному українцю, омбудсман закликав посилити тиск на РФ

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму окупаційний так званий "суд" виніс вирок 21-річному кримському татарину Аппазу Куртамету. Хлопця звинувачують в нібито "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці. Такий вирок підконтрольний Росії «Київський райсуд Сімферополя» ухвалив стосовно кримського татарина Аппаза Куртамета", - пише Лубінець.

Як стверджує "слідство", хлопець переказав 500 гривень представнику батальйону, однак насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату.

За словами Лубінця, Аппаза силовики Росії затримали ще 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Зв'язок з хлопцем повернувся лише 8 жовтня, до цього ж часу його місце перебування було невідомим.

"Росія не полишає репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму - кримських татар. Усі обвинувачення на адресу громадян України є надуманими і мають політично мотивоване підґрунтя, а вироки - незаконними", - пише Лубінець.

Омбудсман закликав світову спільноту посилити тиск на Росію до повного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян.

Фото: Аппаз Куртамет (t.me/dmytro_lubinetzs)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Лубінця, російські окупанти незаконно депортують українських дітей нібито під виглядом "лікування".

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