В Крыму "суд" вынес приговор 21-летнему украинцу, омбудсман призвал усилить давление на РФ

"7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Такой приговор подконтрольный России "Киевский райсуд Симферополя" вынес в отношении крымского татарина Аппаза Куртамета", - пишет Лубинец.

Как утверждает "следствие", парень перевел 500 гривен представителю батальона, однако на самом деле Аппаз одолжил эти деньги знакомому, который в то время вступил в добробат.

По словам Лубинца, Аппаза силовики России задержали еще 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам. Связь с парнем вернулась только 8 октября, до этого времени его местонахождение было неизвестно.

"Россия не оставляет репрессивную политику в отношении представителей коренного народа Крыма - крымских татар. Все обвинения в адрес граждан Украины являются надуманными и имеют политически мотивированное основание, а приговоры - незаконными", - пишет Лубинец.

Омбудсман призвал мировое сообщество усилить давление на Россию до полного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

Фото: Аппаз Куртамет (t.me/dmytro_lubinetzs)