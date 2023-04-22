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В Крыму "суд" вынес приговор 21-летнему украинцу, омбудсман призвал усилить давление на РФ

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Крыму оккупационный так называемый "суд" вынес приговор 21-летнему крымскому татарину Апазу Куртамету. Парня обвиняют в якобы "финансировании" добровольческого батальона "Крым".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Такой приговор подконтрольный России "Киевский райсуд Симферополя" вынес в отношении крымского татарина Аппаза Куртамета", - пишет Лубинец.

Как утверждает "следствие", парень перевел 500 гривен представителю батальона, однако на самом деле Аппаз одолжил эти деньги знакомому, который в то время вступил в добробат.

По словам Лубинца, Аппаза силовики России задержали еще 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам. Связь с парнем вернулась только 8 октября, до этого времени его местонахождение было неизвестно.

"Россия не оставляет репрессивную политику в отношении представителей коренного народа Крыма - крымских татар. Все обвинения в адрес граждан Украины являются надуманными и имеют политически мотивированное основание, а приговоры - незаконными", - пишет Лубинец.

Омбудсман призвал мировое сообщество усилить давление на Россию до полного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

Фото: Аппаз Куртамет (t.me/dmytro_lubinetzs)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Лубинца, российские оккупанты незаконно депортируют украинских детей якобы под видом "лечения" .

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