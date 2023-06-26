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У Криму сталася пожежа на сміттєвому полігоні (відео)

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Крим, Понеділок 26 червня 2023 17:40
У Криму сталася пожежа на сміттєвому полігоні (відео) Ілюстративне фото: у Криму сталася пожежа на сміттєвому полігоні (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Криму сталася пожежа на території законсервованого полігону твердих побутових відходів 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Полігон спалахнув у Кіровському районі Криму.

За попередніми даними, пожежа сталася через порушення пожежної безпеки та накладання сухих гілок біля меж полігону.

Надзвичайні події у Криму

Останні часом на окупованому півострові все частіше лунають вибухи, трапляються пожежі чи стаються пошкодження на залізничній дорозі.

Так, наприклад, зранку 22 червня у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Росіяни заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш.

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що мости були пошкоджені. Руйнувань зазнало не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Додамо, що ці мости важливі для загарбників, адже ними російська армія постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

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