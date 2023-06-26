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В Крыму произошел пожар на мусорном полигоне (видео)

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Крым, Понедельник 26 июня 2023 17:40
В Крыму произошел пожар на мусорном полигоне (видео) Иллюстративное фото: в Крыму произошел пожар на мусорном полигоне (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В Крыму произошел пожар на территории законсервированного полигона твердых бытовых отходов 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Полигон загорелся в Кировском районе Крыма.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения пожарной безопасности и складирования сухих веток у границ полигона.

Происшествия в Крыму

Последние временем на оккупированном полуострове все чаще раздаются взрывы, случаются пожары или повреждения на железнодорожной дороге.

Так, например, утром 22 июня в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Россияне заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш.

В сети появились видео, на которых видно, что мосты были повреждены. Разрушениям подверглось не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Добавим, что эти мосты важны для захватчиков, ведь российская армия поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

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