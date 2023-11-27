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В Крыму наблюдаются регулярные отключения от интернета, - АТЕШ

Понедельник 27 ноября 2023 06:00
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В Крыму наблюдаются регулярные отключения от интернета, - АТЕШ Фото: в Крыму фиксируют регулярные отключения интернета (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Партизаны фиксируют регулярные отключения интернета во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Наши источники сообщают, что в последнее время в Крыму началось регулярное отключение интернета. Скорее всего, оккупанты сознательно прерывают связь, чтобы предотвратить передачу информации о своих перемещениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, таким образом захватчики пытаются помешать неравнодушным гражданам корректировать удары Сил обороны Украины по оккупантам.

Ситуация в Крыму

Напомним, ранее крымские партизаны устроили вылазку в Перевальное (Симферопольский район), где расположена база 126-й бригады береговой обороны РФ.

А также перед этим подпольщики в оккупированном Крыму зафиксировали колонну захватчиков со спецтехникой в районе Джанкоя, которая нужна противнику для усиления обороны.

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