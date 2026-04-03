Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Криму розбився російський винищувач Су-30

13:18 03.04.2026 Пт
2 хв
Екіпаж літака встиг катапультуватися
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський винищувач Су-30 (Getty Images)

Сьогодні, 3 квітня, у Криму зазнав аварії винищувач Су-30, екіпаж катапультувався.

"Сьогодні близько 11:00 за московським часом у Криму під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-30. Літак виконував політ без боєкомплекту", - цитує видання заяву Міноборони РФ.

Зазначається, що екіпаж літака катапультувався, після чого був евакуйований наземною пошуково-рятувальною командою.

Що відомо про Су-30

Су-30 - двомісний багатоцільовий винищувач, створений на базі носія Су-27. Він має два турбореактивні двигуни і розрахований на виконання завдань завоювання переваги в повітрі, супроводу, ударів по наземних і морських цілях, а також радіолокаційного спостереження.

Низка модифікацій Су-30 (включно з експортними версіями і спеціалізованими варіантами на кшталт Су-30MKI, Су-30MKK і Су-30SM) відрізняються оснащенням - від радарів і авіоніки до наявності канардів і зміни двигунів - що впливає на маневреність, дальність і набір озброєння.

Деякі версії оснащуються керованим озброєнням класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня", а корисне навантаження сягає кількох тонн.

Авіакатастрофи в РФ

Нагадаємо, нещодавно російська ППО прийняла легкомоторний літак під Москвою за український дрон і відкрили вогонь по помилковій цілі. Після влучання пілот втратив керування і розбився біля річки Ока, на борту всі загинули.

Крім того, нещодавно у Івановській області Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей", на борту якого перебувало сім членів екіпажу.

Також раніше у Росії під час навчального польоту зазнав катастрофи літак Су-30. Літак впав у безлюдному районі, його екіпаж загинув.

