У Криму росіяни посилили масові "фільтраційні заходи": кому загрожують

Раніше РБК-Україна писало про перевірки на лояльність до цінностей та законів РФ "нових громадян" Росії. У тому числі - жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти. У випадку визнання їхньої "неблагонадійності" документи у них заберуть. У Кремлі переконані, що серед кількох мільйонів "нових громадян" є ті, хто "становить загрозу нацбезпеці".

У 2023 році російський диктатор Володимир Путін підписав закон, відповідно до якого за "дискредитацію російської армії" та вчинення дій, що створюють загрозу країні, можна залишитись без набутого російського громадянства.

У липні 2025 року у Кримінальному кодексі РФ побільшало статей, за якими можливе позбавлення набутого громадянства. Подробиці про це - у матеріалі РБК-Україна.