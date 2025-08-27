У Криму росіяни оголосили тривогу: вибухи чути у Севастополі

Атаки на окупований Крим

Зауважимо, що зокрема у ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму було чути серію потужних вибухів. У соцмережах масово писали про атаку безпілотників та активну роботу російської ППО.

РБК-Україна зібрало основну інформацію щодо даної атаки.

Зауважимо, що незадовго до цього, а саме 3 червня, Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту. Цього разу атаці піддалася конструктивно складна частина Керченського мосту.

За даними СБУ, операція готувалась декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а в день здійснення операції, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.

Вже в ввечері 5 червня окупованим півостровом Крим знову таки прокотилась масована повітряна тривога - її оголошували аж 5 разів. Вибухи лунали біля Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та в Сакському районі.