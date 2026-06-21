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В Криму пролунали вибухи, рух Керченським мостом перекрили (відео)

04:03 21.06.2026 Нд
1 хв
Які міста Криму опинилися під ударом дронів?
aimg Катерина Коваль
Фото: на місці влучань фіксуються пожежі (t.me/mchs_official)

У ніч проти неділі, 21 червня, в різних районах тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці заявили про чергову атаку безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За інформацією пабліка, звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони загарбників було чутно одразу в кількох великих містах і районах півострова.

Зокрема, про роботу ППО повідомляли жителі Керчі, Бахчисарая, Севастополя, Сімферополя, а також Нижньогірського, Красногвардійського та Красноперекопського районів.

Через повітряну загрозу російські окупанти були змушені екстрено перекрити рух транспорту на Керченському мосту.

Будь-якої офіційної інформації щодо наслідків нічних ударів чи пошкоджень об'єктів представники окупаційної адміністрації наразі не оприлюднювали.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали успішних ударів по чотирьох газових компресорних станціях (ГКС) в окупованому Криму. За словами командувача СБС Роберта (Мадяра) Бровді, під вогневе ураження потрапили ГКС у Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці.

Також українські дрони відпрацювали по російській логістиці: було уражено автомобільний міст через Генічеську протоку в Генічеську, паливозаправник у Чаплинці, а також логістичний транспорт окупантів в Армянську та Чаплинці.

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КримВійна в УкраїніДрони