В Криму пролунали вибухи, рух Керченським мостом перекрили (відео)

У ніч проти неділі, 21 червня, в різних районах тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці заявили про чергову атаку безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".
За інформацією пабліка, звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони загарбників було чутно одразу в кількох великих містах і районах півострова.
Зокрема, про роботу ППО повідомляли жителі Керчі, Бахчисарая, Севастополя, Сімферополя, а також Нижньогірського, Красногвардійського та Красноперекопського районів.
Через повітряну загрозу російські окупанти були змушені екстрено перекрити рух транспорту на Керченському мосту.
Будь-якої офіційної інформації щодо наслідків нічних ударів чи пошкоджень об'єктів представники окупаційної адміністрації наразі не оприлюднювали.
Нагадаємо, у ніч проти 20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали успішних ударів по чотирьох газових компресорних станціях (ГКС) в окупованому Криму. За словами командувача СБС Роберта (Мадяра) Бровді, під вогневе ураження потрапили ГКС у Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці.
Також українські дрони відпрацювали по російській логістиці: було уражено автомобільний міст через Генічеську протоку в Генічеську, паливозаправник у Чаплинці, а також логістичний транспорт окупантів в Армянську та Чаплинці.