В Крыму прогремели взрывы, движение по Керченскому мосту перекрыли (видео)

По информации паблика, звуки взрывов и работу противовоздушной обороны захватчиков было слышно сразу в нескольких крупных городах и районах полуострова.

В частности, о работе ПВО сообщали жители Керчи, Бахчисарая, Севастополя, Симферополя, а также Нижнегорского, Красногвардейского и Красноперекопского районов.

Из-за воздушной угрозы российские оккупанты были вынуждены экстренно перекрыть движение транспорта по Керченскому мосту.

Какой-либо официальной информации о последствиях ночных ударов или повреждениях объектов представители оккупационной администрации пока не обнародовали.

Напомним, в ночь на 20 июня Силы беспилотных систем ВСУ нанесли успешные удары по четырем газовым компрессорным станциям (ГКС) в оккупированном Крыму. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, под огневой удар попали ГКС в Журавлевке, Ароматном, Ключах и Лоховке.