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В Крыму прогремели взрывы, движение по Керченскому мосту перекрыли (видео)

04:03 21.06.2026 Вс
1 мин
Какие города Крыма подверглись ударам дронов?
aimg Екатерина Коваль
Фото: на месте попаданий зафиксированы пожары (t.me/mchs_official)

В ночь на воскресенье, 21 июня, в различных районах временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации паблика, звуки взрывов и работу противовоздушной обороны захватчиков было слышно сразу в нескольких крупных городах и районах полуострова.

В частности, о работе ПВО сообщали жители Керчи, Бахчисарая, Севастополя, Симферополя, а также Нижнегорского, Красногвардейского и Красноперекопского районов.

Из-за воздушной угрозы российские оккупанты были вынуждены экстренно перекрыть движение транспорта по Керченскому мосту.

Какой-либо официальной информации о последствиях ночных ударов или повреждениях объектов представители оккупационной администрации пока не обнародовали.

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Напомним, в ночь на 20 июня Силы беспилотных систем ВСУ нанесли успешные удары по четырем газовым компрессорным станциям (ГКС) в оккупированном Крыму. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, под огневой удар попали ГКС в Журавлевке, Ароматном, Ключах и Лоховке.

Кроме того, украинские дроны нанесли удары по российской логистике: были поражены автомобильный мост через Геничесский пролив в Геническе, топливозаправщик в Чаплинке, а также логистический транспорт оккупантов в Армянске и Чаплинке.

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