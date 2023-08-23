В Криму пролунали вибухи: підіймається густий дим

Місцеві пабліки публікують фото, ймовірно, з села Оленівка на заході півострова.

Фото: в Криму пролунали вибухи (t.me/Crimeanwind)

На кадрах помітно густий клуб диму.

Ситуація в Криму

В останні місяці в окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетних або дронових атак на півострів або Кримський міст.

Так, тільки вчора ввечері у Севастополі чули звуки вибухів. Росіяни заявляли, що вони нібито пов'язані з тренуванням підрозділів ЗС РФ у Козачій Бухті. Водночас окупанти попереджали місцевих про загрозу ударів дронів. Загарбники також перекривали рух по Кримському мосту.

Також нещодавно надводні дрони атакували Кримський міст, внаслідок чого в конструкції було зруйновано два прольоти.

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