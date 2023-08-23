RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму раздались взрывы: поднимается густой дым

Иллюстративное фото: в Крыму раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На западе временно оккупированного Крыма раздались взрывы в среду, 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные паблики публикуют фото, вероятно, из села Оленевка на западе полуострова.

 

Фото: в Крыму прогремели взрывы (t.me/Crimeanwind)

На кадрах заметно густой клуб дыма.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных или дроновых атак на полуостров или Крымский мост.

Так, только вчера вечером в Севастополе слышали звуки взрывов. Россияне заявляли, что они якобы связаны с тренировкой подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте. В то же время оккупанты предупреждали местных об угрозе ударов дронов. Захватчики также перекрывали движение по Крымскому мосту.

Также недавно надводные дроны атаковали Крымский мост, в результате чего в конструкции было разрушено два пролета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВзрыв