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У Севастополі чути звуки вибухів. Росіяни перекрили рух по Кримському мосту

Вівторок 22 серпня 2023 21:57
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У Севастополі чути звуки вибухів. Росіяни перекрили рух по Кримському мосту Фото: Кримський міст (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі міста Севастополь, яке розташоване у тимчасово окупованому Криму, ввечері вівторка, 22 серпня, чули звуки вибухів.

Про це повіомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві, у місті було чути звуки, схожі на вибухи та постріли.

"Фіолент, автобат дуже сильно", - пишуть місцеві.

Однак офіційної інформації щодо того, що відбувається у Севастополі та на околицях - наразі немає.

Як заявляють самі росіяни, звуки вибухів нібито пов'язані з тренуванням підрозділів ЗС РФ у Козачій Бухті. При цьому вони попереджають місцевих про загрозу ударів безпілотників.

Також повідомляється, що росіяни в черговий раз перекрили рух по Кримському мосту.

У Севастополі чути звуки вибухів. Росіяни перекрили рух по Кримському мосту

Фото: скріншот

Атаки на Кримський міст

Нагадаємо, Кримський міст, який був нелегально збудований російськими окупантами, був атакований вже двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що призвели до значних руйнувань. Голова СБУ Василь Малюк нещодавно підтвердив, що це була спецоперація його служби.

Нова атака на Кримський міст відбулася у липні цього року. Тоді було зруйновано два прольоти. Росіяни планують відремонтувати міст не раніше листопада.

Малюк також підтвердив причетність СБУ до цієї атаки. За його словами, її організували за допомогою надводних дронів Sea Baby.

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