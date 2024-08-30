У Криму пролунали вибухи біля аеродрому Кіровське та поблизу Джанкоя

Фото: у двох районах Криму пролунали вибухи (Getty Images)

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у районі аеродрому Кіровське, а також біля міста Джанкой.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".