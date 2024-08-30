В Крыму прогремели взрывы вблизи аэродрома Кировское и у Джанкоя

Фото: в двух районах Крыма прогремели взрывы (Getty Images)

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Кировское, а также возле города Джанкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".