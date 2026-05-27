У Криму пролунали гучні вибухи: попередньо, атакований Чорноморський флот РФ

Спочатку стало відомо про потужні вибухи в Криму на мисі Фіолент, потім почали з'являтись повідомлення про вибухи в Сімферополі, де на Таврійській ТЕЦ працювала ППО окупантів.

"Вже третій сильний вибух на мисі Фіолент за 10 хвилин, схоже на прильоти", - повідомлялось у пабліку.

Потім "Крымский ветер" проінформував про стрілянину та вибухи на Північній стороні Севастополя. В районі аеродромів "Кача" та "Бельбек" теж було гучно.

Під ранок у Сімферополі знову почали лунати вибухи, а у Севастополі після чотирьох потужних вибухів щось почало диміти у районі Севастопольської бухти та Сапун-гори.

Окрім того, підписник пабліку повідомив про приліт у Севастополі в будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту Росії на вулиці Гоголя, де сталась пожежа.

"Як ми раніше повідомляли, після знищення головного штабу ЧФ, штаб ВПС використовують як місце основного органу управління", - додали в "Крымском ветре".