У Криму пролунали гучні вибухи: попередньо, атакований Чорноморський флот РФ

06:45 27.05.2026 Ср
2 хв
Багато вибухів пролунало також у Сімферополі вночі, а також під ранок середи
aimg Юлія Маловічко
Фото: бухта в Севастополі (Getty Images)

В ніч на 27 травня у Криму було гучно - відомо про вибухи в Сімферополі, а у Севастополі сталась масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паблік в Telegram "Крымский ветер".

Читайте також: Сили безпілотних систем завдали нових ударів по об'єктах Чорноморського флоту РФ

Спочатку стало відомо про потужні вибухи в Криму на мисі Фіолент, потім почали з'являтись повідомлення про вибухи в Сімферополі, де на Таврійській ТЕЦ працювала ППО окупантів.

"Вже третій сильний вибух на мисі Фіолент за 10 хвилин, схоже на прильоти", - повідомлялось у пабліку.

Потім "Крымский ветер" проінформував про стрілянину та вибухи на Північній стороні Севастополя. В районі аеродромів "Кача" та "Бельбек" теж було гучно.

Під ранок у Сімферополі знову почали лунати вибухи, а у Севастополі після чотирьох потужних вибухів щось почало диміти у районі Севастопольської бухти та Сапун-гори.

Окрім того, підписник пабліку повідомив про приліт у Севастополі в будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту Росії на вулиці Гоголя, де сталась пожежа.

"Як ми раніше повідомляли, після знищення головного штабу ЧФ, штаб ВПС використовують як місце основного органу управління", - додали в "Крымском ветре".

Нагадаємо, протягом 16-17 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по вузлу стратегічного захищеного зв’язку Чорноморського флоту РФ, прикордонному кораблю, ЗРК "Тор-М2" та інших важливих об'єктах ворога.

Ще на початку травня українські розвідники завдали ударів по військових поїздах російської армії в Криму, які використовувалися для перевезення техніки та пального.

